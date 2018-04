Vita social a tutti i costi: «Pronti anche a morire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PARERIPADOVA «A quell'età c'è una coscienza minore del pericolo, quindi è più facile che avvengano manifestazioni di questo tipo». È la chiave di lettura del padovano Alberto Turolla, psicoanalista e psicoterapeuta, che da anni analizza i comportamenti dei minori. L'età è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione per comprendere i motivi di queste bravate, ma non è l'unico. L'altra chiave di lettura, sempre secondo l'esperto, va ricercata nella società in cui viviamo. «Una società dell'immagine, dove apparire è per...