VISTO DAL CAPOLUOGO

BELLUNO Un plebiscito senza precedenti per la lista del presidente. Un risultato che anche calato su scala locale non cambia ma che apre degli interrogativi sul futuro della rappresentanza politica in città. La coalizione Zaia incassa 11.880 voti, un 69,99% dell'elettorato contro il 41,31% della precedente tornata del 2015. Guardando le singole liste a dominare e la compagine che porta il nome del presidente uscente (6626 voti). Saldo al timone l'assessore uscente, e già proiettato verso la riconferma, Gianpaolo Bottacin a cui sono andate 1310 preferenze solo a Belluno, sulle 9078 raccolte in provincia.

I PROTAGONISTI

Lo seguono, nel maxi listone del presidente, Franco Gidoni che tuttavia con i suoi 412 voti si lascia superare dallo schieramento più direttamente avversario, quello del Partito Democratico dove Edy Fontana, in città, ha raccolto 486 preferenze e Cristina De Dona 417. E qui c'è il dato forse più interessante di questa tornata nel capoluogo. Il Pd, infatti, in città tiene. Benché con numeri più bassi rispetto al 2015, riesce tuttavia a scalzare la Lega: 2571 contro 1628. Forza Italia mostra che c'è ancora lavoro da fare nel capoluogo. Il partito di Berlusconi dimezza le percentuali passando dal 4,60% del 2015 al 2,11 di oggi, perdendo appeal nel capoluogo e mettendo a segno una manciata di preferenze sui candidati, eccezion fatta per Lorenzo Bortoluzzi, volto noto della politica bellunese, che salva il gruppo con 102 e per il coordinatore provinciale, Dario Scopel, che ne ha portate a casa 65. Fratelli d'Italia supera i berlusconiani, 960 voti raccolgono attorno alla Meloni e alla sua squadra il 6,79% dei bellunesi; tra i più votati della lista, Alessandro Farina con 134 preferenze e Monica Mazzoccoli con 133. Non è troppo lo stacco che li separa dalla Lega Salvini, dove brilla il consigliere uscente Franco Gidoni con 412 voti, ma dove gli altri non mostrano i numeri che ci si attenderebbe dal partito al governo della regione, con 1628 voti ovvero l'11,52% della popolazione del capoluogo. Lista Veneta Autonomia fa parlare di sé per il nome di Franco Roccon, ex sindaco di Castellavazzo, attuale consigliere comunale a Palazzo Rosso, ma il gruppo non sfonda nemmeno il 2% e si ferma a 280 voti.

MAGGIORANZA DI GOVERNO

Il Pd a livello provinciale si dichiara soddisfatto del risultato. Nel capoluogo arriva al 18,19% contro l'11,52% della Lega di Salvini, ma nel 2015 aveva oltre nove punti in più: 27,80. In quanto al Movimento 5 Stelle, quella era una storia già scritta. Assente dal Consiglio comunale dalla seconda legislatura Massaro, nonostante la presenza attenta e attiva del quinquennio dal 2012, il gruppo è praticamente scomparso dai radar della politica nel capoluogo e i numeri lo dimostrano, 349 voti ovvero il 2,47% degli elettori.

IL FUTURO

Numeri che aprono delle incognite sul futuro e in particolare sulle comunali del 2022. I bellunesi sono schierati a destra, questo è chiaro, il tema dell'autonomia bellunese è un concetto fumoso e c'è la necessità, da qui al prossimo cambio della guardia a Palazzo Rosso, che le alternative rinforzino le loro fila. Ne è convinto il sociologo Diego Cason, nella sua analisi del voto. «Il dato generale è abbastanza chiaro commenta -. Zaia riconfermando interamente la sua squadra ha lanciato un messaggio ben preciso all'elettorato, quello che lui premia i suoi collaboratori, che per lui la persona e la solidarietà sono concetti importanti. E i bellunesi hanno colto questo e hanno premiato la continuità. Così come hanno premiato il lavoro dell'assessore Bottacin, che non possiamo dire non si sia speso per il territorio durante le emergenze. Il problema delle altre forze in campo è la fumosità: io mi sono letto tutti i loro programmi, ma davvero non si capiva cosa si proponessero di fare». Il Pd, a suo dire, d'ora in avanti ha una riflessione da fare e un compito, quello di rinforzarsi per presentarsi pronto al prossimo appuntamento. «Non ci si può presentare alle elezioni per due o tre tornate sotto mentite vesti spiega Cason, con riferimento al sindaco Jacopo Massaro, approdato a Palazzo Rosso con una civica ma dopo una militanza nel Pd -, deve avere volti forti e un progetto per la comunità che su vuole amministrare».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA