CINQUE STELLE

VENEZIA Sottoscriviamo la lettera del Comitato area ex gasometri: stop ad aperture di nuovi alberghi per cinque anni e maggiori investimenti su ristrutturazioni e nuove costruzioni. Lo dichiara Sara Visman, candidata sindaco per il Movimento 5 Stelle dopo aver partecipato alla seconda assemblea pubblica del Comitato Area ex gasometri di Venezia. L'amministrazione Brugnaro dice Visman ha dimostrato inerzia nel prevedere ristrutturazioni e nuove costruzioni di spazi pubblici per la cittadinanza, che si sarebbero invece rivelati fondamentali. Non solo, la giunta ha accusato di strumentalizzazione politica le persone che hanno presentato richieste in Consiglio comunale: dobbiamo, al contrario, rendere costante il dialogo con i residenti e i cittadini, senza spostare il dibattito su questioni di colore politico. I progetti provenienti dalla cittadinanza saranno utilissimi. Noi abbiamo già proposto una moratoria di cinque anni sull'apertura di nuovi alberghi, per evitare che l'area possa diventare una zona a uso turistico e non più residenziale.

TRASPORTI PUBBLICI

La candidata dei 5 Stelle interviene anche sul problema spinoso del trasporto pubblico per gli studenti in vista della riapertura delle scuole: Dal 14 settembre i mezzi pubblici torneranno ad essere affollati: è quindi indispensabile organizzare al meglio le corse di autobus e vaporetti, per favorire un rientro a scuola all'insegna della sicurezza. Le famiglie devono avere risposte concrete.

Visman chiede che si evitino scene di folla in attesa dei mezzi alle fermate e sui pontili. Situazioni di stress su autobus e vaporetti, che gli anni scorsi erano l'eccezione, da settembre potranno diventare abituali. L'utilizzo della tecnologia telematica propone potrebbe risultare decisivo per l'organizzazione delle corse e per offrire a studenti e lavoratori un trasporto sicuro e di qualità. La soluzione non può essere quella di spostarsi con i mezzi privati: nelle isole è impossibile, in terraferma per le ovvie, negative conseguenze su inquinamento e traffico. Gli studenti e i cittadini veneziani hanno tutto il diritto di recarsi a scuola e a lavoro col trasporto pubblico senza mettere a repentaglio la sicurezza propria e quella altrui.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

