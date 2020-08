VENEZIA «Non possiamo accettare che le richieste dei residenti e dei membri delle confinanti comunità scolastiche siano, non solo inascoltate, ma addirittura tacciate di strumentalizzazione politica».

Questa la posizione del candidato sindaco Sara Visman, Movimento 5 Stelle, nel corso della seconda assemblea pubblica organizzata dal Comitato area ex gasometri, in Campo San Francesco della Vigna, oggetto in questo periodo di una bonifica in vista della realizzazione di una nuova struttura ricettiva. «In consiglio comunale abbiamo trovato una giunta sorda e ostile alle richieste del Comitato area ex gasometri che - ha sottolineato Visman - non è mai stato legato ad alcun partito e si è sempre mosso in maniera indipendente.»

La candidata sindaca ha poi risposto alla richiesta d'impegno per risolvere la questione degli ex gasometri: «Nel nostro programma c'è una moratoria di 5 anni per sospendere l'apertura di nuovi alberghi in questa e in altre aree della città».

Anche Elena La Rocca ha partecipato alla riunione del comitato Area ex Gasometri. dopo mesi riunioni online ci siamo incontrati nuovamente di persona. Il lavoro che stanno facendo i ragazzi è prezioso per la città e ci lascia ben sperare per il futuro. Se così giovani hanno già a cuore il destino della cosa pubblica, allora c'è speranza. Invito tutti gli studenti a mobilitarsi per difendere ciò che è loro: la nostra città».

