In un periodo nel quale l'epidemia da coronavirus ha imposto e impone di ridurre il più possibile gli spostamenti l'Unità Operativa Complessa di Neurologia del Ca' Foncello ha attivato nuove modalità per seguire i propri pazienti.

Il reparto diretto dal dottor Bonifati svolge normalmente un'intensa attività ambulatoriale di II livello con presa in carico di molte malattie neurologiche croniche. Sono seguiti regolarmente circa 650 pazienti affetti da sclerosi multipla, 250 pazienti affetti da miastenia e diverse centinaia di pazienti affetti da epilessia, malattia di Parkinson e cefalea.

«Per poter continuare a seguire e rimanere vicino ai pazienti in questo difficile momento spiega il primario - è stato dato importante impulso alla telemedicina. Tutti i pazienti sono stati contattati telefonicamente e se era necessario valutare esami del sangue o radiologici per monitorare terapie sia in termini di efficacia che di effetti collaterali, è stata inviata una mail». Quando invece la visita era necessaria per il percorso diagnostico-terapeutico del paziente questa è stata effettuata, laddove possibile, da remoto come televisita.

Sono già oltre 50 le televisite effettuate finora per miastenia, Parkinson e sclerosi multipla. «Questa modalità aggiunge Bonifati - ha permesso oltre ad un rapporto diretto con i pazienti e i loro familiari anche l'esecuzione di un buon esame neurologico atto a valutare clinicamente il paziente».

