PORDENONE La riapertura alle visite dei parenti (secondo le regole imposte dal protocollo regionale) non sarà così facile da tradurre in realtà. All'indomani della decisione ufficiale, comunicata dal vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, la situazione in provincia di Pordenone non è infatti omogenea. E se ci sono strutture già pronte ad organizzare nuovamente le visite, la maggior parte delle residenze sceglie di attendere ancora. Va ricordato che la direttiva permette di allentare i divieti soltanto per le visite agli ospiti non costretti a letto, dal momento che dev'essere limitato al massimo l'accesso degli esterni nelle strutture.

Casa Serena e Umberto I, a Pordenone, partiranno praticamente subito. Lo ha confermato ieri il presidente Antonino Di Pietro. Ancora qualche giorno per allestire gli spazi e organizzare le visite in sicurezza, ma entro la settimana si potrà partire. Situazione nettamente diversa, invece, nelle altre grandi case di riposo della provincia di Pordenone. «Rilevando la necessità preliminare di adottare specifici protocolli che prevedano precise modalità di accesso per i familiari e stabiliscano le misure di sicurezza per tutelare la salute di operatori, utenti e visitatori, ribadita dalla stessa nota regionale, la direzione aveva già in corso la definizione di dette procedure che verranno sottoposte a breve all'approvazione del consiglio di amministrazione per poi essere trasmesse all'Azienda Sanitaria per la conseguente validazione - spiegano ad esempio dalla casa di riposo di San Vito -. In questi giorni, inoltre, si stanno effettuando i test diagnostici (tamponi e prelievi) su gran parte dei dipendenti della residenza. Tali verifiche proseguiranno fino a venerdì. Pertanto la direzione ha stabilito che fino alla completa verifica degli esiti di detti test ed alla approvazione dei protocolli di sicurezza, le visite non potranno ancora essere autorizzate, salvi casi specifici, urgenti ed eccezionali». A San Vito, quindi, visite parenti ancora off limits. E lo stesso concetto è applicato ad esempio alla casa di riposo di Sacile, recentemente scossa da due casi di contagio tra gli operatori, fortunatamente non seguiti da positività riscontrate tra gli ospiti. Anche sul Livenza bisognerà aspettare ancora un po'. Medesimo discorso anche a Spilimbergo, dove i vertici dell'Asp hanno scelto di non fare differenze tra ospiti costretti a letto e non: per ora, quindi, le visite restano bloccate.

