LA REPLICA Le visite ai ricoverati sono state annullate solo temporaneamente nell'ottica di tutelare al massimo grado i degenti, gli operatori ed i visitatori, a causa del focolaio di Covid presente in Medicina. I familiari del paziente ed in particolare le due figlie, sono state più volte contattate telefonicamente dai medici del reparto . Dopo l'appello affinché il padre sia dimesso e rimandato a casa, lanciato ieri dalla figlia di un anziano paziente affetto da tumore al cervello in stadio avanzato, attualmente ricoverato a Villa Salus, la direzione del nosocomio mestrino precisa che la famiglia ha potuto vedere il paziente anche nel pomeriggio di domenica tramite video chiamata e che il paziente non viene forzatamente trattenuto nel reparto ospedaliero nel quale è ricoverato da 15 giorni. Il paziente si trova ancora ricoverato per effettuare una serie di accertamenti clinici quali il completamento del quadro diagnostico e terapeutico fa sapere la direzione sanitaria dell'ospedale Villa Salus di Mestre e per la fornitura di un busto resosi necessario a causa di una frattura vertebrale riscontrata nel paziente. Villa Salus smentisce anche quanto in precedenza affermato da una delle figlie del degente, secondo la quale la famiglia ne avrebbe più volte richiesto le dimissioni senza ricevere una risposta dai medici del reparto in cui l'anziano è ricoverato. Nessuno dei familiari ne ha mai richiesto la dimissione, prendendosi carico dell'assistenza medica ed infermieristica della quale il paziente necessita per un ulteriore breve periodo e che comunque viene correttamente erogata nella struttura sanitaria. In ogni caso, per evitare ulteriori equivoci, si sottolinea che tutti i familiari di tutti i ricoverati vengono contattati telefonicamente o con videochiamata almeno due volte alla settimana e che possono parlare con i medici di riferimento chiamando i numeri dedicati negli orari prefissati. (p.gui.)

