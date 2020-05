LE STRATEGIE

BELLUNO Avanti tutta verso la Fase 2 delle Case di riposo, ma con una linea comune per tutte le strutture: si riapre alle visite l'8 giugno. È quanto emerso ieri nell'incontro in videoconferenza tra i direttori delle case di Riposo e l'Usl 1 Dolomiti. Al centro del tavolo le modalità di riapertura ai parenti degli ospiti, come da linee guida della Regione. Il lavoro da fare per visite in sicurezza è tanto e comporta un'organizzazione per tutti i centri servizi della provincia talmente complessa che non terminerà in pochi giorni. Nessuno, quindi, sarà mai pronto per riaprire lunedì, quando partirà la Fase 2 delle case di riposo, come stabilito dalla Regione. La data ipotetica emersa ieri è quella dell'8 giugno. Prima bisognerà contattare le famiglie degli ospiti, stabilire chi sarà il parente designato (all'inizio potrà entrare un solo parente per ospite, anche se non è una regola scritta) e soprattutto ogni visitatore dovrà essere sottoposto al test sierologico. È la condizione vincolante per poter entrare. Una volta dentro, poi, nulla sarà più come prima: sono vietati abbracci e contatti con il famigliare ospite della struttura. La visita avverrà a distanza di sicurezza e il personale sorveglierà sul rispetto delle regole.

Nella riunione di ieri dei direttori e Usl è emersa preoccupazione generale rispetto al vissuto dei famigliari, che forse, con la riapertura, si aspettavano di suonare il campanello ed entrare, come accadeva prima del Covid. Ma nulla sarà più come prima e le visite e gli accessi saranno molto condizionati. A cominciare dai test sierologici ai visitatori, misura prudenziale, in questo periodo di Fase 2. Richiederanno un grande impegno delle strutture: verranno fatti al famigliare dall'infermiere delle Rsa, poi saranno processati dall'Usl. Il risultato non sarà in tempo reale, per questo ci vorranno giorni prima della riapertura. Poi, a seconda del risultato ci saranno due possibilità: se sarà positivo, la persona verrà presa in carico dall'Usl come contagio e ovviante non potrà entrare, se sarà positivo arriverà il via libera, ma con tante limitazioni.

La prima, la più struggente e dolorosa, è quella del divieto di contatto con il proprio famigliare ospite in Rsa. Il visitatore dovrà mantenere il distanziamento sociale previsto dalle norme attuali, oltre a dover indossare la mascherina. Sono ormai 3 mesi che i parenti non vedono i loro anziani, ma la Fase 2 sarà forse la più crudele: saranno vicini alle loro mamme, papà, nonni o zii, ma non potranno abbracciarli o baciarli. Un freno per i famigliari notevole, che potrebbe anche creare tensioni.

Preoccupazione è stata espressa ieri dai direttori delle case di riposo per la Fase 2. «Linee inapplicabili», aveva detto giorni fa Roberto Volpe, presidente dell'Unione Regionale Istituti Per Anziani Della Regione Veneta. Le questioni aperte sono ad esempio quella dei tempi dei test. Su circa 2mila ospiti bellunesi, almeno 1800 famigliari chiederanno la visita: significano 1800 test da fare. Il laboratorio analisi di Belluno dovrà farsi carico di processare i sierologici in tempi ragionevoli. Poi l'altro tema: le Rsa continuano a dover mettere risorse aggiuntive in un periodo in cui devono far fronte anche al blocco dei nuovi ingressi con ripercussioni sul bilancio. Infine tutti hanno condiviso di procedere con una linea comune, una data di apertura unica per tutti. Si sta cercando di governare al meglio la situazione, con programmazioni in base alle caratteristiche della struttura e un calendario che metta, uno alla volta, tutti i famigliari in condizione di poter vedere il proprio caro. Poi nella fase 3 tutto sarà molto più facile.

