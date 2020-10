C'è anche il Friuli Venezia Giulia tra le regioni italiane che potrebbero finire ad elevato rischio di una trasmissione fuori controllo del Covid-19. A chiarirlo il friulano Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità che ieri pomeriggio - nel giorno in cui in Italia si sono superati i 31 mila casi - ha tenuto una nuova conferenza stampa durante la quale si è aggiornato il quadro della situazione a livello nazionale, sempre più allarmante. L'epidemia è in rapido peggioramento e ancora compatibile con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4, quello che riporterebbe al lockdown. L'indice di riferimento, quello sulla trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70, con punte in alcune regioni italiane di 2.16 mentre per il Fvg è salito a 1,5. Non c'è una ricetta magica ha aggiunto Brusaferro - ma è il monitoraggio continuo e condiviso con le Regioni che dovrà fornire gli elementi per valutare i prossimi passaggi tra cui misure specifiche laddove se ne presenti il bisogno in singole realtà. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 505 nuovi contagi, ennesimo record assoluto, a fronte di 6.017 tamponi eseguiti. Ben sette i decessi da Covid-19, vittime tra i 74 e i 98 anni.

