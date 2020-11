Si stanno toccando i picchi di fine marzo, con tanti ricoverati nelle terapie intensive (60 il 31 di marzo scorso, 39 a ieri, con rispettivamente 215 ricoverati in altri reparti in primavera e 205 ieri), ma a parità di letti e ventilatori non corrispondono i professionisti che devono assistere i pazienti. La curva epidemica al momento non sembra arrestarsi e i professionisti non nascondono la preoccupazione per la gestione negli ospedali. La crescita dei contagi preoccupa: «In 10 giorni, dal 21 ottobre al 2 novembre, i 7000 casi registrati da febbraio a metà ottobre hanno raggiunto quota 11mila e le persone isolate che erano 2000, hanno toccato ieri quota 5337» ha informato l'assessore Riccardi ricordando anche l'incremento dei ricoveri, più del doppio in 10 giorni visto che il 24 ottobre erano 16 i pazienti in cura in terapia intensiva e 100 i ricoverati in altri reparti. Il timore è di trovarsi a metà novembre con numeri ancora raddoppiati e una situazione di stress per il personale più grave rispetto a primavera. Ma secondo il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Udine, Stefano Giglio, manca il personale, in numeri ed esperienza: «Non ci si può nascondere dicendo che siamo come in una situazione di guerra - afferma Giglio - serve programmazione, si poteva e si doveva fare prima».

