Torna ad impennarsi il numero delle nuove positività al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia e con esso crescono ulteriormente anche i pazienti ricoverati nelle terapie intensive così come negli altri reparti. Salgono infatti a 35 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 146 i ricoverati in altri reparti.

Altra criticità insorgente è quella delle case di riposo che continuano a presentare focolai sparsi su tutto il territorio regionale, mentre da non sottovalutare la permeabilità del virus all'interno delle corsie degli ospedali. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 406 nuovi contagi a fronte di 5.573 tamponi eseguiti per un rapporto di 13,7 in rialzo rispetto agli ultimi giorni. Purtroppo sono state quattro le nuove vittime con il bilancio complessivo che sale a 382 morti da covid dall'inizio della pandemia.

Sono 168 i nuovi positivi in provincia di Udine, 112 a Trieste, 76 nella Destra Tagliamento e 41 nell'Isontino ai quali si aggiungono 84 persone da fuori regione. Trasversale, eterogeneo e democratico il contagio ormai sta interessando la stragrande maggioranza dei comuni della regione (rimangono poco più di una ventina i comuni, sui 215, che non hanno ancora ritrovato il virus).

