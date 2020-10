In uno dei giorni peggiori del contagio per quanto riguarda i nuovi positivi, altri 118, risale anche il numero delle persone ricoverate in ospedale per coronavirus. Il bollettino regionale di Azienda Zero infatti, nel fotografare le ventiquattr'ore di tempo tra le 17 di giovedì e quelle di ieri, faceva segnare un +14 alla voce nuovi ricoveri: 95, in totale. Lo stesso numero del pomeriggio dell'11 maggio, ma quel giorno il trend era in discesa. L'ultima settimana, invece, è stata una costante ascesa, fino alla vertigine di ieri: 6 nuovi ricoveri il 2 ottobre - che portavano il numero complessivo a 54 - nessuno il 3 e il 4 (quando c'era stato anche un -1) e poi, da lunedì 5 ottobre, la salita: +7, +10 (martedì), ancora +10 (mercoledì), +1 (giovedì) e +14, ieri sera, quando il totale è arrivato a 95. Costante, invece, il numero di pazienti in Terapia intensiva, rimasto stabile a 6 nel saldo dell'ultima settimana. Nello specifico i 95 pazienti sono 26 al Civile di Venezia, 24 a Dolo (più 3 pazienti in Terapia intensiva), 19 all'Angelo di Mestre (con altri 2 pazienti in Rianimazione), 11 a Jesolo, 7 a Villa Salus, 2 all'ospedale di comunità Nazareth di Mestre e 1 (oltretutto in Terapia intensiva) a San Donà di Piave.

