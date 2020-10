L'EPIDEMIA

BELLUNO Salgono, purtroppo, a undici i casi di ospiti positivi alla casa di riposo di Cortina: e la direzione ha vietato le visite. Intanto in Comelico per il secondo giorno consecutivo non si registrano positività in nessuno dei tre comuni coinvolti nel focolaio dei giorni scorsi. Ma i contagi in provincia continuano a crescere (quota 220), come i ricoveri (già 14 pazienti)

CASA DI RIPOSO

«È un cluster (aggregazione di casi che si verifica in un luogo e in un intervallo temporale circoscritti) importante afferma l'amministratore unico della Casa di riposo Angelo Majoni, Paolo Stocco . Abbiamo undici positivi, di cui alcuni ospedalizzati, su 58 ospiti, e due operatori. Fortunatamente quelli che abbiamo non presentano sintomatologie e li teniamo da noi: abbiamo riorganizzato l'ex centro diurno come area di isolamento. Sono locali protetti». Nel frattempo sono state sospese le visite agli ospiti. «Questo virus, particolarmente insidioso, colpisce anche i personaggi più potenti del mondo continua Stocco e ciò rende bene l'idea di quanto possa essere pericoloso in qualsiasi contesto: per quanto le misure siano rigorose, e lo sono assolutamente nel rispetto del protocollo, è sufficiente che un operatore, risultato negativo ai tamponi, sviluppi il giorno successivo la positività, in modo asintomatico. Pur lavandosi le mani ed indossando la mascherina può avvenire la trasmissione in certe manovre, anche perché gli anziani non indossano il dispositivo». Quindi basta un nonnulla affinché il Covid19 si propaghi. La facilità con cui ciò può accadere è confermata dal fatto che i tamponi dello scorso 25 e 29 settembre erano tutti negativi.

IL BOLLETTINO

«Le ultime ventiquattro ore di attività laboratoristica, ha spiegato ieri la Usl, hanno inoltre messo in evidenza 19 nuove positività, prevalentemente contatti di caso, già isolati in quanto tali». All'ospedale San Martino a ieri sera erano ricoverate 14 persone. Sabato e ieri si è poi svolta una sessione aggiuntiva di tamponi al drive-in di Tai di Cadore finalizzata ai numerosi controlli dei contatti dell'ampia casistica di positivi registrata nei giorni precedenti: sono stati eseguiti complessivamente 321 tamponi. Secondo il report di Aazienda Zero diffuso ieri alle 17 in provincia i casi positivi sono 219. Restano in vigore fino al 15 ottobre le ordinanze in Comelico, con la chiusura dei bar e locali pubblici alle 22 e l'obbligo della mascherina in ogni contesto extradomestico. Misure che potrebbero anticipare quelle a livello nazionale al vaglio del governo.

DRIVE IN

L'Usl 1 Dolomiti ricorda che da oggi il drive-in di Belluno opererà nella nuova sede di via Meassa-Sagrogna (strada provinciale sinistra Piave tra Belluno-Col Cavalier e Ponte nelle Alpi), con accesso libero dalle 8.30 alle 12.30 tutti i giorni, al fine di alleggerire la viabilità interna ed esterna ospedaliera.

Yvonne Toscani

