Non ce l'ha fatta il pensionato di Oriago, primo contagiato dal Coronavirus in provincia di Venezia. È morto ieri nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale di Padova Mario Veronese 67 anni, ricoverato dal 22 febbraio scorso dopo essere passato per il Pronto soccorso dell'Ospedale di Mirano e quindi per l'ospedale di Dolo. Il suo decesso però, almeno per il momento, non è ricondotto al contagio ma a un'emorragia cerebrale, come stabilito dall'Istituto superiore di sanità, il solo titolato a pronunciarsi in merito ai decessi per Coronavirus. Per Veronese i guai erano cominciati il 13 febbraio, quando il 67enne, ex muratore e conducente di autobus, aveva accusato i sintomi iniziali con febbre alta e tosse. Quattro giorni dopo l'uomo era andato in Pronto soccorso a Mirano. Quindi il ricovero in Medicina generale da dove era stato trasferito all'Ospedale di Dolo e quindi, a quello di Padova, una volta diagnosticato l'infezione da Coronavirus. Mario Veronese, che abitava in via Ghebba a Oriago, lascia la moglie Donatella e i figli Giorgia e Manuel. Il sindaco di Mira Marco Dori si è detto addolorato per la scomparsa dell'uomo e ha ricordato che «l'emergenza si supera con la collaborazione di tutti».

Andolfatto a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA