Luca Ricolfi



Ho sempre pensato, negli ultimi mesi, che il premier fosse stato insincero quando, in tante occasioni, ha ripetuto rifarei tutto, o ribadito l'esemplarità della condotta del suo governo nella gestione dell'epidemia. Quelle parole iterate fino alla noia, siamo un modello, tutti ci ammirano, ora siamo preparati, le interpretavo come un disturbo della personalità. Nella mia vita, infatti, mi è capitato più di una volta di incontrare persone del tutto incapaci di ammettere di aver commesso un errore, persone che, anche di fronte all'evidenza, negano ogni responsabilità. E quindi mi dicevo: si vede che il premier, a differenza di altri (rari) politici, non è capace di riconoscere uno sbaglio.

Ora capisco che a sbagliarmi ero io. Ora so che il premier era sincero: quando diceva non abbiamo sbagliato nulla, lui ci credeva davvero.

Che cosa mi ha convinto della sua sincerità?

È molto semplice: il fatto che oggi, di fronte alla seconda ondata, ripeta esattamente l'errore commesso nella prima. Come se non avesse compreso che era un errore e quindi in perfetta buona fede si sentisse autorizzato a rifare tutto come a febbraio- marzo. Quale sia questo errore lo sa qualsiasi studioso che abbia un minimo di familiarità con la matematica di un'epidemia. L'errore consiste nel credere che si debbano varare le misure più severe solo quando si è in prossimità del collasso del sistema sanitario, anziché molto prima. (...)

