Voci dei medici e degli infermieri in prima linea durante la battaglia al virus. Da Amato De Monte, Direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione, che ha detto che «Udine è stato il primo ospedale che ha attivato un reparto esclusivo per pazienti covid 19, poi in 12 ore abbiamo raddoppiato i posti e attivato reparti di semi-intensiva inventando anche la terapia intensiva a Palmanova» a Carlo Tascini, responsabile clinica di malattie infettive, che ha affermato che «siccome dalla Corea non giungevano sufficienti reagenti ci siamo adeguati in casa giungendo a essere oggi la terza regione in Italia che effettua tamponi per numero di residenti» sino a Cristiana Macor, responsabile dell'assistenza, che ha ammesso che «la cosa più straziante è stato veder morire dei pazienti da soli così medici e infermieri si sono sostituiti ai parenti stando vicini a queste persone». Le loro testimonianze sono state al centro di un incontro promosso dalle associazioni Euretica, Vallimpiadi, Aido, Friul Tomorrow e associazione don Gilberto Pressacco. Per il futuro Tascini ha constatato che «ora la circolazione del virus è modesta, ma non possiamo affermare che il virus è mutato, oggi godiamo della stagione calda per cui dovremo stare attenti, in primis con il distanziamento sociale, a cosa accadrà in autunno».

