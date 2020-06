Un mese all'insegna dei dati positivi, questo è stato il resoconto di maggio nel Veneziano che ha lottato contro il coronavirus, sbarcato nell'area metropolitana di Venezia il 22 febbraio. In trentuno giorni i dati del virus hanno visto ridurre le loro distanze. Dal primo al 31 maggio ci sono stati sì 180 nuovi contagi che, alla media di 6 contagi al giorno, hanno portato il monte totale delle persone colpite da 2.481 a 2.661; la bilancia è riportata in equilibrio dai numeri degli ospedali. Nel mese i ricoverati sono stati 148 in meno, passando da 184 a 36 con una decrescita media di 4,9 pazienti su un letto d'ospedale al giorno. A chiudere in bellezza, le terapie intensive che sabato sera hanno toccato quota zero in tutto il Veneziano. Il 21 maggio si è registrato nella stessa giornata lo zero alla casella di contagi e decessi. Dati che sono l'anticamera del bollettino di ieri. La coda dell'emergenza ha cambiato anche la percezione del lavoro dei medici, ieri presenti alla cerimonia del 2 giugno a Cavallino-Treporti. «Abbiamo vinto una battaglia, non la guerra. Attorno a noi avvertiamo un maggior senso di fiducia», ha commentato il dottor Lucio Brollo, primario di medicina e responsabile dei tre reparti di malattie infettive aperti a Jesolo.

