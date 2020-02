La Cina ha annunciato una possibile arma contro il coronavirus, due farmaci che sarebbero in grado di fermarlo. A circa due mesi dall'inizio dell'epidemia, e quasi 25mila casi accertati, gli scienziati cinesi hanno dato conto di una «importante scoperta». Un team di ricerca guidato da Li Lanjuan, tra i massimi esperti nel paese, ha testato con successo due vecchi farmaci antivirali, l'Abidol e il Darunavir, affermando che possono «effettivamente inibire il coronavirus 2019-nCoV». Tanto che l'equipe medica si è spostata nella provincia focolaio dell'Hubei per «rafforzare il trattamento» dei nuovi pazienti. A Ginevra per ora non si condivide lo stesso ottimismo. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità, infatti, «non ci sono terapie efficaci conosciute».

Tra gli italiani rimasti bloccati in Cina e che non riescono a rientrare in patria ci sono anche 114 studenti, quasi tutti minorenni, arrivati lo scorso anno nel colosso asiatico per uno scambio-studio attraverso il programma Intercultura. Il loro incubo, però, sta per finire. Torneranno in Italia tra oggi e domani.

