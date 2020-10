Con il trend in aumento dei contagi da coronavirus, rimane alta l'attenzione sulle scuole. Ieri sono arrivati i risultati dei tamponi nasofaringei fatti ai ragazzi di una quinta dello Stringher, messa in isolamento preventivo dopo che era stata riscontrata una positività al coronavirus: «Solo una ragazza è risultata positiva ha spiegato la dirigente Monica Napoli - ma, per fortuna, dovrà fare il tampone solo una docente in più. Tutti gli altri sono risultati negativi. Ora aspetteremo il secondo testm nel frattempo, la classe seguirà la didattica a distanza. Per il resto, abbiamo le solite carenze di spazi: ci mancano 10 aule e stiamo sollecitando le autorità competenti perché stiamo attendendo i prefabbricati. Nel frattempo, siamo in attesa che parta il quinto lotto per il completamento dell'istituto che ci permetterebbe di lavorare con più tranquillità».

Itanto ieri sera i bar a Trieste hanno dovuto abbassare le serrande alle 23. Il governatore Massimiliano Fedriga, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile per la chiusura, nel territorio comunale, dei locali dalle 23 alle 5 di oggi, vietando la distribuzione e il consumo di bevande in luogo pubblico anche all'aperto. Una decisione legata alla Barcolana e al notevole afflusso di persone in centro città.

