Violenze in famiglia, tre casi in un giorno

GLI INTERVENTIPADOVA Botte, umiliazioni, minacce. Sopportate per mesi, a volte anche anni, in nome di quello che credono sia amore. Solo ieri i carabinieri padovani sono dovuti intervenire su tre casi di maltrattamenti in famiglia. A Limena un uomo ha sfasciato l'auto dell'ex, rea di essere scappata di casa dopo anni di violenze e vessazioni. A Padova, invece, i militari hanno soccorso una 28enne che per l'ennesima volta era stata picchiata dal fidanzato, un 29enne filippino che oltretutto era irregolare in Italia. Ma a volte la vittima può...