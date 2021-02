VIOLENZA INSENSATA

VENEZIA Episodi che si sono succeduti senza soluzione di continuità uno con l'altro da metà dicembre a domenica. A Venezia o a Mestre, nessuna differenza: sempre aggregazioni e sempre violenza insensata sulla quale le forze di polizia stanno stringendo le maglie. Tanto che ieri mattina gli agenti della polizia locale hanno messo a segno una perquisizione a casa di uno dei ventenni albanesi protagonista del pestaggio di un veneziano in Riviera XX Settembre, a Mestre, due settimane fa. «Una perquisizione nella quale abbiamo trovato riscontri importanti dopo che siamo riusciti a identificare tutti i sei aggressori coinvolti per un'indagine sostanzialmente già chiusa», ha commentato ieri il comandante della polizia locale, Marco Agostini. «Venezia è una grande città, con tutti i problemi delle grandi città - ha aggiunto Agostini - Ha una dimensione metropolitana e gli episodi spiacevoli, come quello di ieri (domenica, ndr) possono succedere. Ma Venezia è anche e soprattutto un modello di sicurezza, basato sul coordinamento e sulla collaborazione costante tra il Comando di polizia locale e tutte le altre forze di polizia che operano sul territorio, lo dimostra quanto è stato fatto dopo le aggressioni e altri episodi in città».

SERIE CONTINUA

L'elenco inizia il 12 dicembre con la rissa in campo Bella Vienna tra veneziani e ragazzi arrivati da Treviso per quell'ultimo sabato di aperitivo prima delle chiusure natalizie. Poi il danneggiamento dei contenitori Veritas in via Piave, a Mestre, la notte di Capodanno di cui era responsabile uno dei capi della baby gang mestrina, ora in carcere. Poi l'aggressione in Riviera XX Settembre e infine, sabato pomeriggio, il bengalese che, dopo essersi denudato, ha aggredito l'autista di un tram, che stamattina è comparso davanti al giudice ed è stato condannato 6 mesi e divieto di dimora. Senza dimenticare il pestaggio di un giovane albanese, da parte di alcuni veneziani, in piazzale Cialdini (primo tempo dell'aggressione in Riviera) e le botte ad una donna cinese alla fermata del tram di piazzale Cialdini. «Si tratta di episodi con moventi futili e sentimentali» ha puntualizzato il comandante della locale riferendosi all'episodio in campo Bella Vienna. A coordinare il tutto, la Smart control Room del Tronchetto «fiore all'occhiello - ha ricordato Agostini - dell'intera attività della polizia locale e grazie alla quale è possibile tenere sotto controllo l'intera città. Tra le indagini anche tutta l'attività antidroga che ha permesso, solo nell'ultimo mese, di sequestrare la bellezza di otto chili di stupefacente.

LE OPPOSIZIONI

Intanto sul fronte politico c'è da registrare l'affondo delle opposizioni, con una nota di tutti i capigruppo in consiglio comunale. «La nuova aggressione avvenuta a Rialto è l'ennesima dimostrazione che la città, perfino nel suo cuore storico, è fuori controllo. Il nostro ringraziamento va alle forze dell'Ordine, ma la situazione è da tempo insopportabile. È tempo di cambiare politica e restituire sicurezza e tranquillità a Venezia come a Mestre. Su questo tema presenteremo un'interrogazione al sindaco».

Nicola Munaro

(Ha collaborato

Tomaso Borzomì)

