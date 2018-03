CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Violenti, pusher, abusivi, irregolari molesti: le forze dell'ordine li hanno denunciati e arrestati, poi li hanno visti uscire e tornare esattamente al loro posto, chi a spacciare, chi a vendere merce contraffatta, chi a borseggiare anziani e turisti. Per questo motivo la questura, forte del decreto Minniti che ha semplificato l'iter per le espulsioni, ha scelto la via dell'allontanamento. Da maggio 2017 tra rimpatri coatti e accompagnamenti ai Cpr, si è arrivati a espellere oltre 500 cittadini stranieri indesiderati da Mestre. Con...