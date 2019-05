«Violato sul web il silenzio elettorale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(ef) Fuori dal seggio la discussione è accesa. «Si polemizza contro i social, perchè per tutto sabato si è continuato a fare campagna elettorale. Non sapendo che la legge non lo vieta. Sul web non esiste il silenzio elettorale» spiega Michele Toffoli, candidato sindaco. Chi ha colto quest'opportunità, ne ha profittato, guadagnando 24 ore di tempo. Così, sui social sono rimbalzati santini virtuali e frasi di incitazione e sostegno ai candidati. «Certo, è una cosa che andrà considerata dal legislatore- prosegue Toffoli- e che è chiaro...