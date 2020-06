Tutto è cominciato col ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia che ha portato nel consiglio dei Ministri di ieri mattina sei leggi regionali e per quattro di queste ha chiesto l'impugnazione. Nell'occhio del ciclone ci sono quindi finite leggi della regione Abruzzo, Lombardia, della provincia autonoma di Bolzano e, appunto, del Veneto. Questa la motivazione ufficiale di un ricorso che rischia di incrinare i rapporti tra Veneto e Governo:

«Il consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge della Regione Veneto n. 10 del 14/04/2020, recante «Attivazione da parte dell'Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Azienda ULsl 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni», in quanto una norma in materia sanitaria viola la competenza riservata al legislatore statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ponendosi in contrasto altresì con il principio di copertura finanziaria e con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia coordinamento della finanza pubblica, in violazione degli artt. 81, 117 secondo comma, lett. m), e terzo comma, della Costituzione». L'avvocatura dello Stato adesso ha tempo fino al 16 giugno per formalizzare l'impugnazione e dare il via al duello legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA