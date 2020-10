Sono 263 i trevigiani sanzionati, dallo scorso 3 maggio al 20 ottobre, per inosservanza alle disposizioni contro la diffusione del coronavirus. Molto più disciplinati dei padovani (406 sanzioni), dei veneziani (457) e dei veronesi (711), sulla stessa linea dei vicentini (233), ma di certo meno inclini a rispettare le regole di bellunesi (161), e rodigini (102). Si tratta di numeri del tutto differenti ovviamente registrati durante il lockdown (quando pur di uscire di casa c'era chi si inventava di tutto), ma nonostante questo c'è chi ha fatto di tutto di finire nei guai: come i 9 trevigiani pizzicati nel violare la quarantena imposta alle persone positive al Covid 19. In questo periodo le forze dell'ordine, i dati sono del Ministero, hanno controllato 102mila persone ed oltre 24mila esercizi commerciali. Tra questi, 21 sono stati segnalati per l'ormai famoso articolo 4 del d.l. dello scorso 25 marzo, e addirittura 5 sono stati chiusi per violazioni gravi. Nel corso dei controlli, le forze dell'ordine hanno denunciato inoltre per altri reati ulteriori 24 persone. Quel che più preoccupa e sorprende, alla fin fine, è il comportamento di chi viola (37 le persone pizzicate in Veneto in tal senso), e per di più consapevolmente, le disposizioni circa l'obbligo di restare a casa se positivi al Covid. Eclatante, nei mesi scorsi, il caso di un pensionato di Spresiano, in due occasioni pizzicato lontano da casa grazie alle segnalazioni dei vicini.

