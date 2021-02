Girava tranquillamente per il paese nonostante fosse in quarantena. Denunciato un uomo, marocchino, che a Santa Maria di Sala, dov'è residente, ha violato le disposizioni sanitarie che impongono, ormai da quasi un anno, l'obbligo di isolamento domiciliare per chi sia positivo al Covid-19. L'uomo, incurante di ogni regola e precauzione, è stato trovato dai carabinieri mentre passeggiava per strada, durante un normale controllo. I militari lo hanno fermato e quando hanno inserito il suo nome nella banca dati hanno scoperto che il soggetto era stato posto in quarantena, poiché trovato positivo al tampone il 20 gennaio scorso. La violazione della quarantena, oltre alla segnalazione all'Ulss 3 per il tracciamento di eventuali contatti, ha comportato per lui anche una denuncia penale. Il caso, confermano i carabinieri, è abbastanza isolato e tuttavia desta scalpore perché la regola di confinamento in casa per i positivi al virus vale praticamente da un anno. Anche per questo i servizi specifici continuano sul territorio e a fianco dei controlli le forze dell'ordine invitano i cittadini a osservare le regole, anche in ottica di senso civico, anche per evitare ulteriori misure di chiusura. Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA