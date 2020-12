MIRA Il Covid si è portato via anche Paolo Duso, 61 anni di Borbiago; dentista con studio a Mirano e Treviso,era molto conosciuto non solo come stimato professionista ma anche per la sua passione per lo sport e per le tante relazioni tessute negli anni. Duso, che lascia la moglie Annalisa e il figlio Giacomo, appena un anno fa aveva perso il figlio maggiore Alberto, 30 anni per una malattia. Una famiglia molto legata alla comunità parrocchiale di Borbiago, conferma il parroco di Carlo Gusso. «Paolo lo conoscevo bene e con lui tutta la sua famiglia racconta il sacerdote - Stava bene con tutti essendo di indole generosa e semplice. Gli ultimi tre anni, con la comparsa della malattia di Alberto, erano stati molto difficili ma la speranza non lo aveva mai abbandonato, anche se la sua scomparsa un anno fa era stata vissuta con molta fatica e sofferenza». Paolo era stato catechista, allenatore di calcio e fondatore della Polisportiva Borbiago. Grande tifoso della Reyer, che ha espresso le proprie condiglianze anche attraverso i social, era componente del Reyer Club Terre dei Dogi. In tanti hanno espresso il proprio affetto: «Paolo era un caro amico dal cuore grande e generoso con il quale ho condiviso tanti momenti ha ricordato Massimo Zuin, ex assessore di Mira Una persona che ci lascia in ricordo il suo sorriso unico». Il sessantunenne che non soffriva di alcuna patologia era risultato positivo al Covid circa 3 settimane fa. Inizialmente sembrava una semplice febbre ma dopo qualche giorno erano emersi problemi ai polmoni ed è stato ricoverato in terapia intensiva a Dolo. La scorsa settimana sembrava si fosse ripreso, era uscito dalla terapia intensiva ed era riuscito anche a parlare con la moglie Annalisa, anche lei positiva ma a casa. Poi sono sopraggiunte nuove complicazioni. Paolo, ormai negativizzato, è stato trasferito da Dolo all'ospedale di Mirano ma il fisico provato dal virus non ha retto. I funerali di Paolo Duso si svolgeranno martedì 15 dicembre alle 15 nel santuario di Santa Maria Assunta a Borbiago, mentre domenica nel pomeriggio, sempre nel santuario, si terrà una veglia di preghiera.

Luisa Giantin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA