IL COLLOQUIO

BELLUNO Ci sono persone che rimangono ingarbugliate con la mente in incubi senza fine in cui rivivono il ricovero in ospedale. Altre che tornano a respirare in modo normale dopo 9 mesi. Altre ancora che sviluppano parestesie degli arti inferiori o neuropatie. Sono le vittime del long covid. Rodolfo Muzzolon, primario di Pneumologia al San Martino di Belluno, racconta di aver seguito dopo la malattia almeno 70 persone e che in tre di queste sono stati riscontrati danni irreversibili ai polmoni. «Chi supera la fase acuta spiega se la cava con pochi danni. Il problema è soprattutto psicologico e muscolare. Per i pazienti è molto difficile: sono isolati, con il casco, molti non riconoscono nemmeno le nostre facce quando guariscono e ci vengono a trovare».

IL BOLLETTINO

Negli ospedali di Belluno e Feltre si contano oltre 40 pazienti covid: 4 in Terapia Intensiva, 30 in area non critica, 7 nell'ospedale di comunità. Nelle ultime 24 ore, inoltre, è morta una donna di 75 anni non vaccinata e ricoverata in Rianimazione al San Martino.

I PAZIENTI

«In reparto continua Muzzolon osserviamo due cose: da un lato le persone anziane più fragili che, nonostante due dosi di vaccino, fatte magari a marzo o aprile, si ammalano». E questo dipende, secondo il professionista, da un calo di efficacia nella copertura del vaccino a distanza di 5-6 mesi dalla seconda somministrazione. Dall'altro, invece, «arrivano persone dai 46 ai 75 anni che non hanno fatto nessuna vaccinazione contro il virus». Quest'ultimo fattore comincia a pesare sui reparti. Al punto che è stato necessario limitare le attività per i pazienti non covid afflitti da patologie respiratorie: «Il danno indiretto del covid sottolinea il primario è questo: dover ridurre la possibilità di cure e diagnostica a persone non infettate».

DONNE INCINTA

Ma in Pneumologia sono arrivate anche donne incinta (non vaccinate) che avevano sviluppato una polmonite a causa del covid e che «in 3 casi su 5 hanno dovuto indurre un parto precoce per salvare il bambino perché avevano paura di vaccinarsi in gravidanza». In provincia, al momento, ci sono 1106 positivi (112 in più rispetto al giorno precedente) e 2071 persone in isolamento o in quarantena. L'incidenza settimanale è di 271 nuovi casi ogni 100mila abitanti, più alta della media nazionale (197) ma più bassa dei territori confinanti.

I RICOVERI

«Abbiamo più di 40 persone ricoverate ha spiegato la direttrice generale dell'Ulss Dolomiti Maria Grazia Carraro non sono poche per la nostra organizzazione ma non sono nemmeno quelle dello scorso anno quando avevamo sospeso le attività. Ora stiamo reggendo, grazie alla vaccinazione, ma abbiamo tutte le persone impegnate nella campagna vaccinale e nei tamponi. Per noi è una situazione faticosa». L'85,6% della popolazione vaccinabile ha ormai ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid, mentre l'83,8% del totale ha completato il ciclo vaccinale. Proseguono a pieno ritmo anche le dosi booster. L'Ulss Dolomiti ne ha somministrate 51.841 riuscendo a coprire l'74,5% degli over 80 e il 60,6% dei 70-79enni. Da domani partirà la vaccinazione ai bambini dai 5 agli 11 anni. Nel portale dell'azienda sanitaria sono arrivate già 131 prenotazioni ma i genitori potranno scegliere se vaccinare i figli direttamente nell'ambulatorio del pediatra (in questo caso chiamare il medico) oppure se portarli al centro hub di Sedico che sarà aperto ai più piccoli, dalle 9 alle 11.30, il 16, 20, 22, 27 e 29 dicembre (necessaria la prenotazione nel portale dell'ulss).

I BAMBINI

In Agordino e in Comelico la vaccinazione sarà gestita dai pediatri rispettivamente il martedì e il mercoledì. L'invito di Gianpaolo Risdonne, segretario provinciale della Federazione italiana medici pediatri, è di vaccinarsi senza paura: «C'è l'idea che il covid nei bambini non faccia nulla ma non è cosi chiarisce il pediatra di Belluno Gli ultimi dati aggiornati a dicembre ci dicono che 6 bambini su 1000 vengono ricoverati e 1 su 7mila finisce in Terapia Intensiva. Non è una malattia banale». E conclude: «Quello che preoccupa noi pediatri sono gli effetti a lungo termine del covid. Non tanto il vaccino, perché sappiamo cosa c'è dentro, quanto cosa farà il virus tra 10 anni in un bambino vittima del long covid».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA



