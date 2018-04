Vincenzo Dandolo, l'agronomo stimato da Napoleone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nella sua spezieria di San Fantin, all'insegna di Adamo ed Eva, importò dalla Francia e mise in opera un moderno laboratorio chimico, ma nello stesso tempo insediò un salotto filosofico e politico nel quale discuteva delle scoperte scientifiche più recenti così come delle nuove idee illuministe. Dopo la caduta della Serenissima prese parte attiva alla nuova Municipalità filo-francese, ma tradito dalla cessione di Venezia all'Austria col trattato di Campoformio andò in esilio volontario a Milano. Ma Vincenzo Dandolo fu soprattutto un...