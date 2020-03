La paura, tra Udinese e Fiorentina, ha fatto novanta e, così, è uscito il risultato che era stato scritto nel pre gara: un pareggio che permette ad entrambe le formazioni di muovere la classifica. D'altra parte la gara era iniziata nel segno della paura, con i controlli di sicurezza all'ingresso della Dacia Arena, svuotata dai tifosi per decreto del Governo. In campo la paura di perdere è stata più forte di quella di vincere. Per i bianconeri e i Viola muovere la classifica, anche dalla luce dei risultati delle dirette concorrenti per la salvezza, era determinante: il segno ics è stato così il naturale epilogo di una gara equilibrata e povera di occasioni. Alla fine il punto ha fatto felice sia l'Udinese che la Fiorentina che possono trascorrere una settimana in serenità. I due portieri sono stati pressoché inoperosi, le difese non hanno faticato a disinnescare i tentativi degli attaccanti. L'importanza della posta in palio ha condizionato l'Udinese per la quale la sconfitta avrebbe aperto la crisi. E i Viola si sono adeguati. Pur di non prenderle, mister Gotti ha schierato Jajalo in mediana, rinunciando alla fantasia di Fofana. In verità i bianconeri hanno provato a vincere ma per fare 3 punti serviva più rabbia agonistica.

