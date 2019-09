Villanova, Rorai e Comina: le ruspe in periferia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non solo centro. Il programma dell'amministrazione si rivolge anche ai quartieri, con opere che vedranno la luce nel 2020 ma che dovranno essere messe necessariamente in cantiere entro l'autunno. Si parte da Villanova, un borgo da sempre difficile. Gli ambiti di intervento saranno tre: l'ampliamento del PalaZen, l'asfaltatura della martoriata via Pirandello, l'arteria principale del quartiere, e infine la sistemazione degli spazi utilizzati per la Festa in piassa, lascito prezioso di don Romano Zovatto. Il Comune inizierà dal PalaZen, per poi...