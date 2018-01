Villanova: «Bene, è una soluzione in più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(mf) «È positivo che il settore pubblico lavori per dare una soluzione in più sul fronte delle cure dentarie. È un'opportunità per tutte quelle persone che oggi rinunciano ad andare dal dentista per risparmiare. Aumentando i servizi si aumenta la tutela della salute. Questo non può essere che un bene». Alberto Villanova, consigliere regionale della lista Zaia, componente della commissione socio-sanitaria, ma soprattutto odontoiatra e chirurgo orale con studio a Pieve di Soligo, applaude la scelta dell'Usl della Marca di formare a borgo...