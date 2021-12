VILLAGGIO DELLO SPORT

MESTRE Stadio, palazzetto dello sport e piscina sorgeranno a Tessera. Addio Pili, addio progetti che insistano sulle proprietà delle società che fanno capo al sindaco Luigi Brugnaro. La Cittadella dello sport sorgerà poco distante dall'aeroporto, e se è vero che la questione stadio in città è ormai una tiritera che si trascina stancamente da decenni, è altrettanto vero che un punto di inizio oggi c'è. Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha approvato il finanziamento per 580mila euro per quello che è un progetto centrale non solo per Venezia, ma anche per Veneto e Friuli, dato che l'area diverrebbe un vero e proprio centro nevralgico che dia del tu allo sport, ma strizzi l'occhio anche a concerti, spettacoli, in grado di richiamare grande pubblico anche dal resto del Paese, vista la vicinanza all'aeroporto.

GRANDI EVENTI

È lì infatti che troveranno sfogo gli eventi dedicati all'intrattenimento, con la possibilità di veder arrivare artisti da tutto il mondo a due passi da Venezia. I fondi arriveranno dall'Europa, attraverso il Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza), all'interno del programma Next Generation EU (NGEU). Il progetto principale tra i 14 presentati dalla Città metropolitana di Venezia e che il Ministero ha selezionato, per un totale di 1.426.706 euro, sarà quindi quello di Tessera. Un polo in grado di offrire esperienze diverse da quello che già oggi offrono le due principali realtà sportive del territorio, avvicinandosi così al futuro e alla fruizione di spettacoli sportivi che sempre più si mischiano al valore dell'esperienza vissuta. Oltre a questo, non sarà dimenticato il contorno, cioè opere di viabilità e di urbanizzazione che possano servire all'intero territorio provinciale, ma in sinergia con il resto del Veneto e del Friuli. Gli altri quattro gruppi di interventi riguardano alcuni itinerari ciclabili sul territorio metropolitano, la nuova questura di Marghera, interventi di edilizia scolastica diffusa e lavori per la sicurezza delle strade metropolitane.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il secondo asse prevede sette progetti che interessano la realizzazione di altrettanti itinerari ciclabili e piste ciclopedonali. Il primo di questi (80mila euro) riguarda la messa in sicurezza con la demolizione e la ricostruzione di un ponte esistente sul fiume Dese lungo l'itinerario ciclabile Portegrandi-Ca'Sabbioni. Il secondo (70mila euro) consiste nella realizzazione del collegamento ciclabile tra Porto Menai e il Forte Poerio lungo laStradona di Mira. Saranno realizzate poi le progettazioni delle ciclopedonai (per un valore di 50mila euro ciascuna) nel tratto Dolo-Camponogara, nella Eraclea mare, tra Fiesso D'Artico e Stra, tra annone Veneto e San Stino di Livenza. Ventimila euro in più richiederà invece la progettazione del percorso Mirano-San Giorgio Delle Pertiche.

SICUREZZA E SCUOLE

Attenzione sarà portata anche alla progettazione per l'edificazione della nuova sede della questura e commissariati della Polizia di Stato a Mestre e Marghera. Inoltre saranno anche progettati gli uffici dell'immigrazione della questura. Il totale complessivo per questo lotto di interventi è previsto per 100mila euro. Grazie ai fondi europei, saranno poi quattro gli interventi di edilizia scolastica in materia di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per un totale di 200mila euro. Gli istituti interessati sono lo Scarpa-Mattei di San Stino di Livenza, Ipsia G.Ponti di Mirano, Iss A. Barbarigo e Venier-Cini in rito terà Sant'Iseppo a Castello Venezia. Un ultimo finanziamento riguarda il progetto di fattibilità tecnico economica per il ripristino della segnaletica stradale delle strade provinciale metropolitane, dissuasori di velocità e guard-rail. Tutti i progetti di fattibilità vedranno, entro il 15 marzo prossimo, reso noto il Cig (Codice identificativo di gara). In seguito, entro l'11 settembre 2022, sarà aggiudicata la gara e al 31 agosto 2024 andrà approvato il progetto di fattibilità. Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha commentato così le proposte che il ministero ha accettato di finanziare: «È significativo che il MIMS abbia accolto in toto la richiesta di finanziamento di tutti i 14 progetti di fattibilità che abbiamo presentato come Città metropolitana. È senza dubbio un segnale importante che ci arriva dal Governo che ha deciso di accelerare i tempi e allo stesso chiede agli enti velocità nel presentare i progetti da realizzare con i fondi del Pnrr».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA



