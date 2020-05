LA POLEMICA

VENEZIA La pietra dello scandalo è stata la rottura della trattativa per concordare le modalità di avvio del Fondo Integrazione Salariale per il personale di Villa Salus e, di qui, la decisione di scegliere 50 lavoratori - tra infermieri e personale amministrativo - su 250 e metterli tutti in cassa integrazione. Senza prevedere nessuna rotazione.

Apriti cielo

«È intollerabile e discriminatoria la scelta della dirigenza di Villa Salus di scegliere unilateralmente i lavoratori da mandare in cassa integrazione non applicando il principio di rotazione» attacca Gabriele Scaramuzza, segretario regionale del Veneto per Articolo Uno e componente del coordinamento metropolitano del Veneto che vogliamo.

Per Scaramuzza far saltare il tavolo e decidere d'imperio su chi far pesare la cassa integrazione è «una scelta unilaterale, che penalizza solo alcuni lavoratori, che mal si confà ad un istituzione di ispirazione religiosa e che rivela una logica padronale delle relazioni con i dipendenti e con le parti sindacali. Riteniamo inaccettabile - continua il segretario di Articolo Uno - che una struttura beneficia di risorse del Servizio sanitario nazionale e del fondo regionale sanitario, neghi il confronto sindacale».

LA RISPOSTA

Non si è fatta attendere la replica di Villa Salus alle parole di Scaramuzza. L'ospedale privato precisa infatti che il decreto Cura Italia non prevede la necessità di un previo accordo sindacale né sulla cassa integrazione né tantomeno sul Fondo, rimettendo così ai datori di lavoro la scelta dei criteri di individuazione del personale è stata demandata al datore di lavoro.

«Nonostante sia divenuto Covid Hospital dal 20 marzo - chiarisce la Direzione - questo ospedale ha ritardato fino al 4 maggio l'attivazione della cassa integrazione, impiegando i propri dipendenti in attività alternative o usando ferie, permessi e il distacco in altre strutture del territorio. Lungi, quindi, dall'essere discrezionale - continua la nota - la scelta della direzione è stata orientata a una precisa logica di efficienza, a tutela di dipendenti e pazienti: i dipendenti impiegati in reparti non operativi sono stati inseriti nell'elenco e i dipendenti che nel periodo di Covid Hospital avevano svolto le mansioni assegnate, le hanno mantenute per garantire, così, esperienza e continuità di servizio ai pazienti. Non sarebbe stato possibile applicare la rotazione senza ripercussioni sulla qualità del servizio in un momento di emergenza».

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA