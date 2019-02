Villa, parco, piscina e auto di lusso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(mf) «Andava sempre a mille all'ora. Girava con auto di lusso. Faceva lo splendido. Non ha mai nascosto il suo tenore di vita, ma non era un esibizionista. E nessuno certo pensava di poterlo vedere invischiato in una storia del genere». Gli abitanti di Quinto e Canizzano che conoscono Antonello Franzin descrivono così il 56enne, titolare della concessionaria Nuova Capital Auto di via dell'industria a Quinto, finito ai domiciliari. Non passa inosservato: «Basta guardare la tenuta in cui abita». Il riferimento è alla villa con parco e...