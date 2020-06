IL PERSONAGGIO

VILLA SANTINA Villa Food, l'azienda di Villa Santina specializzata nella produzione di cibi di alta qualità destinati all'export attraverso la tecnologia della pastorizzatore ad alta pressione, è pronta a rilanciarsi dopo il blocco imposto dall'emergenza coronavirus. E per farlo è pronta a investire con un nuovo capannone, nuove assunzioni e un testimonial d'eccezione, lo chef Carlo Cracco. Ieri nello stabilimento carnico guidato da Paolo Ciani, già vicepresidente della Regione riconvertitosi a imprenditore alimentare, c'è stato l'incontro per illustrare i prossimi passi, alla presenza del presidente dei tecnologi alimentari italiani Massimo Giubilesi. «La pandemia aveva fermato il progetto, poi lo chef ha deciso di riprendere l'attività ed è venuto a farci visita assieme a dei tecnici. I rapporti con Cracco sono stati intavolati negli ultimi mesi: lo chef è affascinato dalla tecnologia che abbiamo sviluppato. Abbiamo tre brevetti depositati a livello europeo sul trattamento del cibo racconta Ciani e visto che Cracco ha sviluppato non solo una rete di somministrazione cibo con 4 ristoranti, ma fa anche vendita di prodotti online e delivery e ha un'azienda agricola in Romagna, nelle prossime settimane arriveranno prodotti a marchio Cracco, sviluppati e prodotti da Villa Food».

«Non tutti hanno riaperto, lo faranno nei prossimi quindici giorni ha spiegato Cracco fotografando la situazione dei colleghi dobbiamo togliere la paura e il timore che c'è nel ritorno al ristorante, è uno dei piaceri più necessari per riprenderci la libertà. Il delivery è stato l'aspirina per il mal di testa ma non avrà la stessa funzione più avanti quando tutti vorranno uscire; ecco quindi che trovare nuove ricettazioni e prodotti che possono essere consumati seguendo determinate tecnologie avanzate ha concluso Cracco può avvicinare i due mondi». Villa Food ha saputo investire nella tecnologia dell'Higt Pressure Processing, che consente la lavorazione di prodotti alimentari cotti che si conservano a temperatura positiva con una scadenza molto lunga e che può arrivare a 100 giorni, senza usare nessun additivo o conservante. Il trattamento HPP permette di mantenere tutte le proprietà organolettiche e le vitamine proprie dell'alimento che con la cottura tradizionale scomparirebbero. A Villa Santina vengono lavorate e preparate pietanze a base di carni, pesci e vegetali seguendo le metodologie proprie dell'azienda. Attualmente in Italia nessun'altra azienda utilizza questo processo di lavorazione per i prodotti alimentari. «Siamo un'azienda in espansione e stiamo avviando una nuova attività produttiva di 1000 metri. Stiamo definendo il layout interno e vogliamo crescere ancora. Le persone impiegate in azienda sono 26, quasi tutte donne e molto giovani provenienti dalle scuole specifiche di Udine e Tolmezzo: i ragazzi fanno stage e se meritevoli li assumiamo in modo da creare manodopera fatta di collaboratori del posto», ha concluso Ciani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA