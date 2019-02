Villa Emo, la Regione: «Sede dell'alberghiero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROVENEZIA Un incontro a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale: da una parte del tavolo Elena Donazzan, assessore veneta all'Istruzione; dall'altra Cristina Andretta e Marco Perin, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Vedelago. Sul piatto il futuro di Villa Emo e, in testa, un'idea a sorpresa: salvare il gioiello palladiano, trasformandolo in sede scolastica tecnica o professionale, preferibilmente a indirizzo turistico per ragioni simboliche e logistiche. È quanto si è visto (e sentito) ieri a Venezia, dove nel bel...