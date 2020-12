VIGONOVO

Prigionieri in casa per colpa del Decreto Natale 2020. Se il nuovo Dpcm non sarà rivisto, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e in quella del 1° gennaio 2021 molti cittadini non potranno uscire dalle proprie abitazioni, neppure per andare a trovare i parenti residenti nello stesso comune. Salvo che non lo facciano a piedi e attraverso i campi. Il problema riguarda famiglie che risiedono in zone periferiche, ubicate ai confini con altri comuni e talvolta con altre province. Succede a Stra, comune veneziano che confina con Noventa Padovana, e a Vigonovo, altro comune veneziano che confina con i territori comunali dei paesi padovani di Saonara e Sant'Angelo di Piove, ma anche a Campolongo Maggiore, comune confinante con il territorio di Piove di Sacco.

I SENSI UNICI

Le strade di confine appartengono ora a uno, ora ad un altro comune. Per rendere più problematica la questione intervengono anche alcune strade con percorso a senso unico, come succede ad esempio tra Stra e Noventa Padovana per i cittadini di via Pasubio. I residenti padovani sono presi tra due fuochi: da una parte il divieto di accesso, dall'altra la strada regionale 11, posta nel territorio comunale veneziano di Stra. Inforcarla significherebbe non solo oltrepassare i confini tra comune e comune, ma anche quelli tra provincia e provincia. Non va tanto meglio per la frazione Tombelle, il cui territorio è diviso tra il comune veneziano di Vigonovo e quello padovano di Saonara. La frazione è attraversata dalla strada provinciale 17, tutta di proprietà veneziana. Anche in tal caso i residenti del lato sud non potrebbero inforcarla nei giorni proibiti. Ma pure lungo via Galilei e via Cadiceto, entrambe strade di Vigonovo, risiedono famiglie padovane di Saonara. Sono in ogni caso le uniche strade percorribili. Tra Vigonovo e il comune padovano di Sant'Angelo di Piove scorre via Celeseo, strada di Vigonovo. I cittadini padovani che hanno abitazioni affacciate alla via devono obbligatoriamente servirsi dell'unica percorribile. Non va meglio ad alcune persone che abitano lungo via Alto Adige a Campolongo Maggiore. Per uscire di casa devono per forza percorrere una strada che appartiene alla provincia di Padova. Ma per altre strade comunali di confine succede esattamente il contrario. Questo Dpcm di fatto ci blocca in casa durante le più importanti feste dell'anno dicono i residenti interessati -. E' chiaro che così come è stato concepito c'è qualcosa che non va. Qualcuno ci dovrà spiegare come dobbiamo comportarci. Rischiamo di passare le feste in casa soli, oppure di finire nei guai se mettiamo piede sulla strada davanti a casa.

Vittorino Compagno

