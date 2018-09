Vignotto-D'Este, un trionfo «Adesso la gente ha capito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CAMPIONIVENEZIA Si sapeva che i più forti erano loro, ma che stracciassero in tal modo gli avversari e facessero propria la regata in tal modo, nessuno l'avrebbe previsto fino in fondo. Rudi Vignotto e Giampaolo D'Este, con il gondolino viola, ha tergiversato alla partenza, preferendo governare la barca sulla onde, piuttosto che forzare la cavata. Poi, all'altezza dell'imboccatura del Canal Grande, dopo il Bacino, hanno cominciato a spingere facendo il vuoto. Da qual momento i due hanno fatto gara a sé, lasciando anche 12 barche al...