«Vigiliamo, questo tipo di discriminazione è inammissibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO «Non conosco i termini di questo episodio specifico, però di una cosa sono sicuro: non può esserci discriminazione all'ingresso di un locale per il colore della pelle». Franco Polato, presidente provinciale del Silb, il sindaco dei locali da ballo, commenta in questo modo la notizia della chiusura per 15 giorni Cayo Blanco di Sottomarina, nel quale nei giorni scorsi il personale della sicurezza aveva impedito l'accesso ad un 20enne italiano di origine etiope, residente a Rovigo. «Non mi risultano altri casi di questo tipo commenta...