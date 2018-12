Vigilia di Natale, stop alle no-cat ed Euro 4

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEROVIGO Nessun blocco delle auto finché non arriva una specifica comunicazione dall'Arpav, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il cosiddetto Codice Arancione, il secondo grado del sistema di allerta della qualità dell'aria, a Rovigo dovrebbe scattare dopo quattro giorni consecutivi di sforamento del livello massimo consentito per legge di polveri sottili, il famigerato Pm 10, osa accaduta formalmente già ieri. Ma l'ordinanza antinquinamento emanata venerdì scorso specifica che sarà esclusivamente l'Arpav a segnalare...