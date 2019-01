Vigili, l'esercito cresce ancora Arriveranno altri 80 agenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PATRONOVENEZIA Si potrebbe anche definirlo l'esercito di Brugnaro: è innegabile, in effetti, che la svolta in termini di organico (ma anche di mansioni) sia arrivata nell'ultimo biennio. Di sicuro è l'esercito del Comune, che nel 2019 aumenterà ancora i propri ranghi con 50 nuovi agenti e 30 ufficiali, per un adeguato turnover ai posti di comando. I dati, snocciolati dal comandante Marco Agostini, arrivano in concomitanza della festa di San Sebastiano, patrono del Corpo celebrato ieri mattina in piazza Mercato a Marghera. ORGANICO«Dal...