Vigilantes armati negli ospedali un appalto da oltre nove milioni

IL BANDOUDINE Costerà oltre 9 milioni di euro la sicurezza nelle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia. L'Egas (Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi) ha indetto la gara per l'appalto del servizio di vigilanza armata per le aziende del servizio sanitario regionale del Fvg, un contratto quadriennale per le guardie giurate che presteranno servizi nelle strutture sanitarie della regione per una spesa di 9.300.000 euro. Il servizio sarà assicurato sia all'interno delle strutture che nelle aree esterne con particolare...