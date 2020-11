Vieni a prendere un tè da me», «Planc e ben», «Raccontare» passa anche attraverso questi motti semplici ma efficaci, ed etichetta di un grande lavoro alle spalle, la scommessa riuscita di una comunità di dare risposte significative e durature alla solitudine. Una condizione che, forse a sorpresa, non è solo appannaggio delle fasce anziane della popolazione ma anche di quelle di mezza età, in particolare tra le donne. Chi è andata a cercare la sfida e ha costruito risposte condivise è il paese di Ruda, guidato dal sindaco Franco Lenarduzzi. Nel 2017 si è avviato un percorso che ha portato alla nascita di ViviRuda, un insieme di ricerche sociologiche, riflessioni e azioni operative con il sostegno della Regione e in cordata con la Fondazione Friuli, oltreché in confronto con il sistema socio-sanitario locale.

«Il cambiamento del tessuto sociale dei nostri paesi è molto rapido, per stili di vita, consuetudini, cambiamenti culturali, una trasformazione per la quale avevamo la netta sensazione che chi fosse indietro o ai margini rischiasse di restare ancora più indietro».

Il bilancio del progetto è più che positivo.

