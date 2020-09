IN MUNICIPIO

VIDOR Primo giorno da sindaco di Vidor ieri per Mario Bailo e prime questioni da gestire. Mattinata trascorsa in municipio, incontri con i vigili e l'assistente sociale, quindi i contatti con la Casa di riposo ed opere Pie riunite per affrontare, in sinergia con l'Usl 2, l'emergenza coronavirus con i casi di positività riscontrati nei giorni scorsi in pazienti e operatori. Quanto alla squadra di giunta, il sindaco ha deciso di prendersi del tempo. Saranno quattro gli assessori e su un nome pare non ci siano dubbi, quello dell'ex sindaco Albino Cordiali. «Terrò in considerazione preferenze e competenze afferma il sindaco Bailo in riferimento alla nomina degli assessori che lo affiancheranno nei prossimi cinque anni - Ho deciso di prendermi un paio di giorni di tempo per pensarci, poi riunirò tutta la squadra, eletti e non, e mi confronterò con loro. Ho già qualche idea, ma prima la voglio esporre al gruppo». Non si sbilancia dunque il neo eletto sindaco, anche se su un nome non ci sono dubbi. «Cordiali? Senz'altro per lui ci sarà un posto importante» rende noto Bailo che negli ultimi cinque anni è stato il vice di Cordiali.

IN POLE

E l'ex sindaco, con le 115 preferenze personali ottenute è risultato in assoluto il candidato consigliere più votato e ha già pubblicamente confermato che, se chiamato in giunta, è pronto a fare un passo avanti.

Se Bailo terrà in considerazione per la nomina degli altri tre assessori il fattore preferenze, in giunta potrebbero entrare Cristina Pavan (46 preferenze), Francesco Pederiva (43) e Gianna Vidori (42). In questo modo sia le quote rosa, sia i giovani avrebbero una loro rappresentanza nella giunta: Pederiva ha 20 anni, Pavan e Vidori 40. E quanto ai giovani, Bailo dice: «Voglio che abbiano un posto di primo piano nella vita amministrativa. Tra gli impegni che ci siamo presi c'è anche quello di costituire una Consulta dei Giovani, oltre alla Consulta dell'Agricoltura».

LA RAPPRESENTANZA

Sempre parlando della futura giunta, Bailo aggiunge: «Vorrei che gli assessori rappresentassero le varie zone del territorio». La maggioranza di Insieme per Vidor sarà rappresentata in aula, oltre che dal sindaco, da otto consiglieri comunali: se quattro avranno dei referati, dunque saranno nominati assessori, non è escluso che gli altri quattro possano avere, da consiglieri, delle deleghe. «Lo valuteremo insieme» dice in merito il sindaco. Quanto alle materie da assegnare, su una Bailo ha già le idee chiare: «Terrò per me il sociale, visto che l'ho seguito in questi ultimi anni». Di più il neo eletto sindaco non dice: aspetta di riunire la squadra. Nei prossimi giorni ci sarà il suo insediamento ufficiale in municipio come sindaco, quindi la nomina della giunta e la convocazione del primo consiglio comunale.

IL NODO MEDICO DI BASE

Tra le altre questioni da affrontare con l'Usl 2 c'è quella del medico di base di Colbertaldo: Bailo chiederà una nomina stabile, così da garantire una continuità assistenziale ai pazienti che negli ultimi tempi hanno dovuto cambiare più volte medico. Insieme alla casa di riposo, questa è per lui l'altra priorità da gestire in questi primi giorni da sindaco del paese.

Claudia Borsoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

