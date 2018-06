Video svela borseggiatrice in azione: seguita e insultata Il filmato diventa virale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BORSEGGIATRICIVENEZIA I veneziani ormai la conoscono bene. Ladra e incinta, quella donna fruga da tempo fruga tra borse e zainette di turisti e passante. Ieri, però, un residente l'ha colta in campo Sant'Angelo con le mani nella proverbiale marmellata, che in questo caso era la borsetta di una ragazza. Scoperta e filmata, il video dell'uomo che insegue e insulta la ladra in pochi minuti è diventato virale su Facebook, con decine e decine di condivisioni. Un indice importante dell'esasperazione dei cittadini, sempre più alle prese con...