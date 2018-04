Video porno in classe 12enne pulisce i bagni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCASTELFRANCO È stato sorpreso da un professore mentre guardava un video pornografico durante la lezione in classe. Uno studente di 12 anni di una scuola media di Castelfranco è stato condannato ai lavori socialmente utili a scuola, per due giorni. Il fatto risale alle ultime settimane. «Quando si verificano episodi di simile gravità la decisione dell'istituto non è quella di sospendere lo studente dalle lezioni, ma di avviare un percorso di rieducazione», spiega Alessandra Fusaro, dirigente dell'istituto comprensivo 2 di...