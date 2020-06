LE INDAGINI

TREVISO Testimonianze, telecamere interne, acquisizioni video fatte direttamente in via Zermanese durante i disordini. La questura di Treviso sta cercando di identificare i fomentatori della rivolta e i richiedenti asilo che materialmente hanno dato vita alla due giorni di tensione all'interno della caserma Serena, il cui culmine si è consumato venerdì mattina, quando una trentina di ospiti hanno bloccato l'uscita agli operatori dell'Usl costringendoli, tra urla e spintoni, a cercare riparo nella guardiola. Solo l'intervento delle squadre anti sommossa ha permesso di liberare i medici, tra l'altro senza usare violenza ed evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Un ruolo fondamentale, nelle successive trattative, lo hanno avuto i vertici delle forze dell'ordine trevigiane, in particolare il vicario della questura Luciano Meneghetti al il maggiore dei carabinieri di Treviso Salvatore Gibilisco, che sono riusciti a calmare i più facinorosi, spiegando loro quanto fosse necessario, per l'incolumità di tutti, riportare la calma e seguire le indicazioni del servizio di prevenzione dell'Usl, che ha scoperto la presenza, oltre all'operatore pakistano, di un altro richiedente asilo contagiato. Entrambi sono stati presi in carico dal reparto di Malattie Infettive.

GLI ACCERTAMENTI

Al momento non è stata formalizzata alcuna denuncia ma alcuni dei principali promotori delle proteste sono già stati identificati. L'istruttoria è tuttora in corso, e di certo vi saranno delle ripercussioni nei confronti di chi ha impedito agli operatori di entrare giovedì mattina, occupando per diverse ore la struttura, e bloccato l'uscita ai sanitari dell'Usl, alcuni dei quali spintonati e costretti, nel timore di essere colpiti, a cercare rifugio in una stanza. Oltre alla denuncia, i richiedenti asilo protagonisti della protesta, circa una trentina in tutto, rischiano di essere espulsi dalla struttura, finendo di fatto per strada. Il tutto ovviamente potrebbe influire anche sull'iter per il riconoscimento del permesso di soggiorno.

I LEADER

Le posizioni più a rischio sarebbero quelle di 7 persone, considerati leader delle comunità di origini sub sahariane, i primi ad accerchiare gli operatori. Poi si sono aggiunte altre 20 persone circa, che hanno più che altro fatto da cornice contribuendo però ad aumentare confusione e tensione scagliando anche degli oggetti contro gli agenti che stavano entrando per liberare il personale medico. Gli investigatori identificheranno ogni protagonista. Sono tutte persone note, già registrate. Qualcuno anche con dei piccoli precedenti penali. I reati ipotizzati vanno da danneggiamento, a violenza fino a sequestro di persona. Dopo due giorni di tensione, ieri, per fortuna, la situazione alla caserma Serena è tornata alla normalità. Tutti hanno capito la situazione, anche chi si era particolarmente indispettito perchè costretto a rimanere nella struttura e non ha potuto andare al lavoro. Di certo la presenza di oltre 300 persone nell'ex caserma e la possibilità che partisse un focolaio di coronavirus, è stato preso come un segnale: sarà necessario, al più presto, cercare di sfoltire i numeri e di migliorare le condizioni di ospitalità di tutti i migranti. (a.belt)

