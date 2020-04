VIDEO E POLEMICHE

BELLUNO «È un dato oggettivo che lei sia senza mascherina?» chiede il poliziotto. «Certo che sono senza, è un dato oggettivo che siamo fuori all'aria e aperta e viviamo assieme e siamo senza mascherina? Ma lei si rende conto della sua capacità di ragionamento in questo senso? Trogloditi, guardate che belli che sono, questi sono proprio loro, sono bellissimi. Bravi, belli». Dopo il controllo a Ponte nelle Alpi il cittadino multato, un giovane bellunese, posta il video nella sua pagina Facebook. Nessuna restrizione alla privacy. La sequenza è visibile a tutti. Più di qualcuno, tra i commentatori, si lascia prendere la mano. Arrivando addirittura ad apostrofare i poliziotti come due imbecilli. Il filmato ha immediatamente suscitato la durissima reazione del sindacato di polizia Fsp che ora annuncia una raffica di querele.

ANDIAMO CON ORDINE

Domenica mattina a Ponte nelle Alpi scatta il controllo. Due agenti del reparto volanti individuano due giovani a spasso senza mascherina. Forse stanno portando il cane a spasso, come scrive l'improvvisato regista nella sua pagina Facebook. Ciò che è certo è che i poliziotti li identificano e compilano il verbale. Quanto basta per far infuriare il destinatario che impugna il telefonino e pensa di inchiodare in questo modo gli agenti alle proprie responsabilità.

IL FILMATO

Il risultato è che la sequenza al posto di dimostrare un possibile abuso da parte degli uomini in divisa racconta solo l'eloquio scomposto del destinatario del verbale che apostrofa gli agenti come trogloditi.

LA REAZIONE DEL SINDACATO

«Siamo allibiti - spiega Marco Ceolin, segretario regionale della Fsp - domani mattina (oggi per chi legge ndr) andremo in Procura a querelare l'autore e tutti i partecipanti alla discussione che abbiano in qualche modo denigrato il lavoro dei poliziotti. Non è possibile che un padre e una madre di famiglia impegnati in un servizio a tutela della collettività possano essere derisi in questo modo. Tanto più che dal video si può cogliere come i colleghi si siano comportati in modo ineccepibile».

