Vicini sotto choc: «Vive qui da 6 anni, mai un problema»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIA VOLTAODERZO Un uomo normale Durim Qefa. Uno che fa il suo lavoro e che non ha mai dato problemi né in via Volta, dove abita, né ad Ezio Boscariol, proprietario del suo appartamento. I vicini stanotte non si sono accorti di nulla, non hanno sentito colpi di arma da fuoco. Ezio Boscariol non sa cosa pensare: «Proprio non me lo vedo Durim implicato in storie di malavita dice -. È una persona normalissima che lavora, fa il buttafuori al Casinò di Venezia. Forse la pista passionale potrebbe essere plausibile. In passato aveva una ragazza,...